Burhaniye'nin gururu oldular

Burhaniye ilçesinde, milli sporcu Yaşarnaz Güven'in önderliğindeki genç taekwondocular, Balıkesir'de düzenlenen Taekwondo İl Birinciliği müsabakalarında 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Burhaniye ilçesinde, milli sporcu Yaşarnaz Güven'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren gençler, Balıkesir'de yapılan Taekwondo Yildizlar, Gençler, Büyükler Balıkesir Birinciliği müsabakalarında 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. Burhaniyeli gençler ilçenin gururu haline geldi.

Burhaniyeli Taekwondocu gençler, Balıkesir'de yapılan Taekwondo Yildizlar, Gençler, Büyükler Balıkesir İl Birinciliği müsabakalarında büyük başarı gösterdi. Müsabakalarda, Doğukan Güven, Tuğsan Can, Alihan Cabak, Yunus Değirmenci ve Ali Hami Tuma altın madalya kazanırken, Azra Sivaz ve Yusuf Karaca gümüş madalya, Ahsen Açıkgöz, Nehir Benzek, Sümeyye Daş ve Ahmet Selim Elçi de bronz madalya sahibi oldu. Sporcuları kutlayan antrenör Yaşarnaz Güven, "Madalya alan alamayan tüm sporcularımı ve çok emek veren kıymetli velilerimi kutluyorum. Bu gurur bizim. Darısı daha büyük başarılara inşallah" diye konuştu. - BALIKESİR

