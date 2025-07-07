Burhaniyeli Ceylin Onay, Üst Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Bayburt'ta düzenlenen Üst Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda Burhaniyeli sporcu Ceylin Onay, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Burhaniyeli sporcu Ceylin Onar, hiç bir destek almadan kendi imkanlarıyla turnuvaya katılarak büyük başarı elde etti. Sporcuya emek veren antrenörler Ömür Taşdelen ve Ömer Taşdelen, bu önemli derecede büyük pay sahibi olurken, spor camiası tarafından da takdir edildiler. Ceylin'in başarısı, sporun ve genç yeteneklerin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ailesi ve antrenörleri, bundan sonraki süreçte hem Ceylin'in hem de benzer durumda olan diğer sporcuların daha fazla sahiplenilmesini temennisinde bulundular. - BALIKESİR