Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor - Haberler

6'ncı Burhaniye Bisiklet Festivali, 19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED), Pegasus Bisiklet Grubu'nun iş birliği ile yapılacak 6. Burhaniye Bisiklet Festivali, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek bisikletçilerin katılımıyla 19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Burhaniye ve çevresindeki Madra ve Kaz dağlarında bulunan binlerce yıllık tarihi, kültürel ve doğal değerleri tanıtmak amacıyla düzenlenen Bisiklet Festivali'nin bu seneki rotaları da belli oldu.

Festival, 20 Mayıs saat 10.00'da Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Festivalin ilk gün rotası, Madra dağını kapsayan Burhaniye köyleri, 2. gün rotası Kaz dağları ve Zeytinli, 3. gün rotası ise Havran ilçesi ve Burhaniye kırsalı olarak belirlendi.

Festival boyunca Burhaniye Belediyesi Ören Ayaklı kamp alanında konaklayacak olan bisikletçiler, 3 gün boyunca oluşturulan rotalarda pedal çevirecek. Hem spor yapıp hem de tarih ve doğa gezisi yapacak bisikletçiler, her gün gezi sonrası kamp alanında düzenlenecek etkinliklerle eğlenecek.