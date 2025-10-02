Burhan Eşer'den Taraftar Çağrısı: 'Stadı Dolduralım'

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Bodrum halkının bu takıma ve güzel futbola destek olması gerekiyor. Stadı doldurmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Bodrum FK, 5 Ekim Pazar günü saat 19.00'da sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan haftalarda topladığı puanlarla liderlik koltuğuna oturan Bodrum ekibi, Hatayspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Bodrum İlçe Stadyumu'nda sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, iç sahada oynayacağı mücadelede 3 puan alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Burhan Eşer: "Stadı doldurmamız gerekiyor"

Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Liderlik camiamız için önemli ama önemli olan sezon sonunda lider olmak. Moral ve motivasyon olarak bize bir katkısı oldu. Maç maç düşünüyoruz ve Hatay maçına odakladık. Manisa maçının zor geçeceğini biliyorduk, iyi hazırlandık. Net bir skor gibi görünüyor, oyunun üstünlüğü de bizdeydi. Ufak bir konsantrasyon kaybında bize sıkıntı yapacak bir rakip olduğunu biliyorduk. İyi hazırlandık, iyi oynadık, mutlu bir şekilde döndük. Hatayspor, oynadığı oyunun karşılığını çok alamayan bir takım olarak düşünüyorum. İyi hazırlanmamız, iyi konsantre olmamız gereken bir maç. Taraftarımıza artık çok iş düşüyor. Kemikleşen taraftarımız var ama artık Bodrum halkının bu takıma ve güzel futbola destek olması gerekiyor. Stadı doldurmamız gerekiyor. Bu maçta taraftarımızın desteğiyle daha işin içinde olan bir takım görecekler çünkü taraftarsız futbolumuzun hiçbir tadı olmuyor. Başka takımımız yok, Bodrumsporlu taraftarımızdan ricamız bu maça gelsinler. İnşallah galibiyetle milli araya iyi girmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA