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Burcu Alıcı Avrupa Halter Şampiyonası'nda İki Bronz Madalya Kazandı

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda milli halterci Burcu Alıcı, koparmada 85 kg ve silkmede 105 kg kaldırışlarıyla iki bronz madalyanın birden sahibi oldu. Ayrıca Alıcı, 190 kilo ile Avrupa 4.'sü oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda milli halterci Burcu Alıcı, koparmada 85 kg ve silkmede 105 kg kaldırışlarıyla iki bronz madalyanın birden sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kilogramda mücadele eden Burcu Alıcı, koparmada 85 ve silkmede 105 kiloluk kaldırışlarıyla iki bronz madalya kazandı.

Milli sporcu, 190 kilo ile de Avrupa 4.'sü oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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