Burak Yılmaz yeni görevinde ilk icraatını yaptı! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına gelmesi an meselesi olan Burak Yılmaz, yeni görevinde ilk icraatını yaptı. Yılmaz, Lille ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Yusuf Yazıcı'yı siyah-beyazlı kulübe gelmeye ikna etti. Beşiktaş'ın 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmesi bekleniyor.

Kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a çok yakın. Milli futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek için Yusuf Yazıcı devreye girdi.

BURAK YILMAZ İKNA ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Şenol Güneş'in yardımcılığına gelmesi beklenen Burak Yılmaz, ilk icraatını Yusuf Yazıcı'yı Beşiktaş'a gelmeye ikna ederek yaptı. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcuyu Lille'den 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmesi bekleniyor.

YUSUF'UN KARNESİ

Yusuf Yazıcı geçen sezon Trabzonspor formasıyla 24 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.