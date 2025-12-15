Haberler

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Gaziantep FK'de ilk sıraya İlhan Palut ismi yazıldı. Yönetim, ligi bilen ve net oyun planı olan bir teknik adam istiyor.

  • Gaziantep FK'nin teknik direktör adayları arasında İlhan Palut, İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Markus Gisdol yer alıyor.
  • Gaziantep FK yönetimi, teknik direktör tercihinde oyun disiplini, taktik denge ve mevcut kadrodan maksimum verim alınmasını öncelikli kriter olarak belirledi.

Gaziantep Fk'de Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı hız kazandı. Kırmızı-siyahlı yönetimin, takımı emanet edeceği ismi titizlikle belirlemek istediği ve bu doğrultuda hem Süper Lig'i iyi tanıyan hem de sahaya net bir oyun kimliği koyabilecek bir isim üzerinde durduğu öğrenildi.

İLK SIRADA İLHAN PALUT VAR

Gaziantep Olay'da yer alan habere göre, Gaziantep Fk'de teknik direktör adayları arasında İlhan Palut ismi öne çıktı. Yönetimin, Palut'un planlı, dengeli ve organize futbol anlayışını önemli bir kriter olarak değerlendirdiği belirtildi.

Kulübün teknik direktör tercihinde; oyun disiplini, taktik denge ve mevcut kadrodan maksimum verim alınması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Bu özelliklerin İlhan Palut'un çalışma prensipleriyle örtüştüğü vurgulandı.

4 YERLİ ALTERNATİF MASADA

Gaziantep Fk yönetiminin yalnızca genç teknik adamlarla sınırlı kalmadığı, tecrübeli isimleri de değerlendirdiği ifade edildi. Bu kapsamda; İsmail Kartal, lig tecrübesi ve istikrarlı performanslarıyla, Aykut Kocaman, disiplinli futbol anlayışıyla, Volkan Demirel ise mücadele gücü yüksek takımlar kurabilmesiyle alternatifler arasında yer aldı.

YABANCI HOCADA GISDOL SEÇENEĞİ

Yabancı teknik direktör ihtimali de masada. Bu noktada Alman teknik adam Markus Gisdol'un, Gaziantep FK için ciddi bir aday olduğu belirtildi. Gisdol'un kısa sürede oyun disiplini oturtabilmesi, fizik gücü yüksek ve organize bir futbol anlayışı benimsetmesi yönetimin dikkatini çekti. Ayrıca maliyet-performans dengesi açısından da değerlendirildiği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

bunun gibi volkan demirel gibi profesyonellikten nasibini almamış duygusal tipler bu mesleği yapmasın paranız pulunuz var kardeşim gidin ticaret yapın yok o küfür etti yok taraftar protesto etti ne istiyosunuz futbolun karekteri bu yeni mi görüyosunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
title