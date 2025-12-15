Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Gaziantep Fk'de Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı hız kazandı. Kırmızı-siyahlı yönetimin, takımı emanet edeceği ismi titizlikle belirlemek istediği ve bu doğrultuda hem Süper Lig'i iyi tanıyan hem de sahaya net bir oyun kimliği koyabilecek bir isim üzerinde durduğu öğrenildi.

İLK SIRADA İLHAN PALUT VAR

Gaziantep Olay'da yer alan habere göre, Gaziantep Fk'de teknik direktör adayları arasında İlhan Palut ismi öne çıktı. Yönetimin, Palut'un planlı, dengeli ve organize futbol anlayışını önemli bir kriter olarak değerlendirdiği belirtildi.

Kulübün teknik direktör tercihinde; oyun disiplini, taktik denge ve mevcut kadrodan maksimum verim alınması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Bu özelliklerin İlhan Palut'un çalışma prensipleriyle örtüştüğü vurgulandı.

4 YERLİ ALTERNATİF MASADA

Gaziantep Fk yönetiminin yalnızca genç teknik adamlarla sınırlı kalmadığı, tecrübeli isimleri de değerlendirdiği ifade edildi. Bu kapsamda; İsmail Kartal, lig tecrübesi ve istikrarlı performanslarıyla, Aykut Kocaman, disiplinli futbol anlayışıyla, Volkan Demirel ise mücadele gücü yüksek takımlar kurabilmesiyle alternatifler arasında yer aldı.

YABANCI HOCADA GISDOL SEÇENEĞİ

Yabancı teknik direktör ihtimali de masada. Bu noktada Alman teknik adam Markus Gisdol'un, Gaziantep FK için ciddi bir aday olduğu belirtildi. Gisdol'un kısa sürede oyun disiplini oturtabilmesi, fizik gücü yüksek ve organize bir futbol anlayışı benimsetmesi yönetimin dikkatini çekti. Ayrıca maliyet-performans dengesi açısından da değerlendirildiği öğrenildi.