Burak Yılmaz: Gelecek Sezon İddialı Bir Kasımpaşa Kuracağız

Burak Yılmaz: Gelecek Sezon İddialı Bir Kasımpaşa Kuracağız
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Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, RAMS Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maç sonrası gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturacaklarını açıkladı. Yılmaz, oyuncularının performanslarından dolayı gurur duyduğunu ve önlerinde önemli maçlar olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakehir'e 3-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, gelecek sezon çok iddialı bir takım olacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Maça çok iyi başladık. Genç stoperlerimizle birebir önde bastık ve bunda da muvaffak olduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Detaylarda mağlup olduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Başkan ve yönetime bize bu güzel ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Başarıdan başka seçeneğimiz yok. Önümüzde 2 maç var, 6 puana da talibiz. Daha sonra gelecek sezon çok iddialı bir Kasımpaşa olacağının sözünü veriyorum." diye konuştu.

Burak Yılmaz, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü için dilediği özrü kabul etmediğini de belirterek, "Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. İkinci golden sonra bizim kulübemize yapılan hareketi kimse kabul etmez. Çağdaş hoca böyle bir mahcubiyeti yaşamalı. Hiçbir 3 puanın, Avrupa'ya katılmanın bu değerlerden daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Özrünü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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