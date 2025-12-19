Gaziantep FK ile yeniden anlaşan Burak Yılmaz'dan açıklama Açıklaması

Haberler

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, görevine dönerken, kulüp ve taraftarlarla birlikte başarı için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Yılmaz, taraftarların desteğinin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Gaziantep FK ile yeniden anlaşan teknik direktör Burak Yılmaz, "Başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla, teknik ekibimizle ve taraftarlarımızla birlikte tek yürek olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, görevine dönmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yılmaz, açıklamasında, "Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki, birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum. Taraftarımızın beni sevdiğini, desteklediğini ve her zaman arkamda olduklarını çok iyi biliyorum. Onlarla birlikte başardıklarımızın değerinin farkındayım. Bugün burada olmamın, bu göreve yeniden dönmemin yegane sebebi de onların bana gösterdiği inanç ve destektir. Duyguların yoğun yaşandığı anlar olabilir ancak bu duygulardan daha güçlü ve asıl değerli olan ise ortak hedefler doğrultusunda yeniden kenetlenebilmektir." değerlendirmesini yaptı.

Bugün şehre adım attığı andan itibaren kişisel tüm düşünceleri geride bırakarak odaklandığı tek hedefin kulübün başarısı, bu armaya gönül veren taraftarların mutluluğu ve kulübün geleceği olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaşananların, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde geride bırakıldığını özellikle ifade etmek isterim. Başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla, teknik ekibimizle ve taraftarlarımızla birlikte tek yürek olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve camiaya olan inancımı ve sorumluluğumu çok iyi bildiğimi bir kez daha vurgularken, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren olduğu gibi, sahada mücadele eden, pes etmeyen ve sonuna kadar savaşan bir takım izletmeye devam edeceğimizin sözünü tüm camiamıza veriyorum."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
