Burak Yılmaz: "Buradan 1 puan alabilmek her türlü kolay değil"

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, zor bir deplasmanda berabere kaldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Fk, deplasmana karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takım olarak iç sahada ve deplasmanda farklı oyun anlayışları üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Benim antrenörlük anlayışım tamamen rakip analizine göre şekilleniyor. İç saha ve dış saha da farklı oyun anlayışı ve farklı oyun dizilişiyle oynuyoruz. Bugün için yaptığımız plan program tamamen geçiş oyunu üzerineydi. Çünkü Beşiktaş'ın orta alanında oyun tarzı sebebiyle büyük boşluklar olacağını analiz ettik. Biz de geçişlerle o boşluğu kullanıp tamamen kontra atak üzerine oynadık. İlk devrede final paslarını yapabilseydik, dört tane gol atabileceğimiz pozisyonumuz vardı. Netice itibarıyla bugün buradan 1 puan alabilmek her türlü kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Mohamed Bayo, gol attıkça daha iyi bir oyuncu olacak"

Gaziantep temsilcisinin santrforu Mohamed Bayo hakkında da konuşan Burak Yılmaz, "Mohamed Bayo'yu ben transfer ettim. Ona inanıyorum. Şu anda potansiyelinin yüzde 40, yüzde 50'si ile oynuyor. Daha farklı özellikleri de olan bir oyuncu. Gol attıkça, kendine güveni geldikçe daha da iyi bir oyuncu olacak. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyum" şeklinde konuştu.

Kariyeri hakkında konuşan Yılmaz, "Beşiktaş'ın başında bir antrenör var. Ben Gaziantep FK'nın antrenörüyüm. Buna evet ya da hayır demek etik olmaz. Herkesin gönlünde yatan hayalleri var. Fakat şu anda bütün konsantrasyonumun sebebi sadece Gaziantep FK" ifadelerini kulllandı.

'Mevcut milli takımda forma giymek ister miydiniz?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"İstemezdim. Futbolculuk benim için bitti. Futbol oynamayı özlemiyorum. Forvet Burak olarak da anılmak istenmiyorum. Ben artık teknik direktörüm. İyi işler yaptığımı düşünüyorum. Ekibimden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendimizi geliştirerek yolumuza devam ediyoruz." - İSTANBUL