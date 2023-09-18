Burak Kapacak, Sivasspor formasıyla ilk maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan EY Sivasspor'da yeni transfer Burak Kapacak kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Sivasspor, maçı 3-1 kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan EY Sivasspor'da yeni transfer Burak Kapacak kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadeleye yedekte başlayan 23 yaşındaki futbolcu Burak Kapacak, maçın 72. dakikasında Emrah Başsan'ın yerine oyuna girdi.

Burak, ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarının beğenisini kazandı. - SİVAS