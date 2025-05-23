Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, bu büyük başarıyı Yenikapı'da taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yenikapı'da düzenlenecek kutlama organizasyonunun programını duyurdu. Etkinlikler, 24 ve 25 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupayı Yenikapı'da alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yenikapı'da yapılacak kutlama organizasyonunun programını duyurdu.
Kulübün açıkladığı etkinlik programı şöyle;
24.05.2025 (Cumartesi)
- Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
- Saat 19.00 Göztepe- Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı'nda izlenmesi
25.05.2025 (Pazar)
- 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
- 15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
- 15.00-19.00 DJ Performansları
- 19.05 Konserlerin Başlangıcı Drone Gösterisi, Pyro Show, Kupa Töreni
Etkinlik notları:
- Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.
- Ayakta etkinliktir.
- Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.
- Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.
- Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.