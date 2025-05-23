Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
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Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, bu büyük başarıyı Yenikapı'da taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yenikapı'da düzenlenecek kutlama organizasyonunun programını duyurdu. Etkinlikler, 24 ve 25 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupayı Yenikapı'da alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Yenikapı'da yapılacak kutlama organizasyonunun programını duyurdu.

Kulübün açıkladığı etkinlik programı şöyle;

24.05.2025 (Cumartesi)

  • Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
  • Saat 19.00 Göztepe- Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı'nda izlenmesi

25.05.2025 (Pazar)

  • 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
  • 15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
  • 15.00-19.00 DJ Performansları
  • 19.05 Konserlerin Başlangıcı Drone Gösterisi, Pyro Show, Kupa Töreni

Etkinlik notları:

  • Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.
  • Ayakta etkinliktir.
  • Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.
  • Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.
  • Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaraylıyım ama gerçek olan şu ki Gazze bu haldeyken abartılı kutlamalar doğru değil belayı kendi elimizle çekiyoruz.. 23 nisan kutlarken az daha İstanbul gidiyordu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme15
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