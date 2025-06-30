Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Arda Turan'ın ayrılığı sonrası Eyüpspor'dan ayrılan Caner Erkin, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Sakaryaspor'un transfer gündeminde. Uzun yıllar Süper Lig ve A Milli Takım'da forma giyen 36 yaşındaki deneyimli sol bek ile görüşmelerin başladığı iddia edildi.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Sakaryaspor, transfer çalışmalarında rotasını deneyimli sol bek Caner Erkin'e çevirdi.
20 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
Son iki sezonu Eyüpspor'da geçiren başarılı oyuncu, 54 maçta 8 gol ve 12 asistlik katkı sundu. Geçtiğimiz sezon 28 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, özellikle duran toplardaki ustalığı ve hücum katkısıyla dikkat çekiyor.
ANLAŞMA TAMAM GİBİ
Sakaryaspor yönetiminin, hem saha içi hem de soyunma odasındaki liderlik vasıfları nedeniyle Caner Erkin transferine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kulüp, yıldız oyuncunun takıma tecrübe kazandıracağına inanıyor ve transfer şartlarını zorluyor.