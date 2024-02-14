Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan'da Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular madalya kazandı

Güncelleme:

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Ferdi Hardal gümüş, Kaan Kahriman ise bronz madalya kazandı. Milli sporcular toplamda 14 madalya elde etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Ferdi Hardal, silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kaan Kahriman ise 168 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, silkme kaldırışlarını gerçekleştirdi.

Koparmada 142 kilo ile altın madalya kazanan Kaan Kahriman, silkmede 168 kiloluk kaldırışıyla bronz, toplamda ise 310 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Koparmada 135 kilo ile 7. sırayı alan Ferdi Hardal, silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya, toplamda ise 304 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

Silkmede Ermenistan'dan Gor Sahakyan, 171 kiloyla birinci, toplamda ise 311 kiloyla yine birinci oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz ile toplam 14 madalya kazandı.

Şampiyonada yarın TSİ 18.00'de kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, TSİ 21.00'de erkekler 73 kiloda ise Muhammed Furkan Özbek ile Yusuf Fehmi Genç madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

Bulgaristan Avrupa Şampiyonası Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir (15 Şubat Perşembe Survivor SON BİLEN cevapları)? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi 2024? 15 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Rüyada diş fırçalamak ne demek? Rüyada dişleri fırçalamak ne anlama gelir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığına doğal çözüm! Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır? Rüyada birini öldürmek ne demek? Rüyada birisini öldürmek ne anlama gelir? Reflü belirtileri nelerdir? Reflü nasıl anlaşılır? 15 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor! Rüyada makas görmek ne demek? Rüyada başkasının elinde makas görmek nedir? Rüyada demir makas görmek ne anlama gelir? 15 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title