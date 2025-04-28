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Bülent Uygun'un Vefat Eden Kızı İçin Mevlid-i Şerif Okunacak

Bülent Uygun'un Vefat Eden Kızı İçin Mevlid-i Şerif Okunacak
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Teknik direktör Bülent Uygun, vefat eden kızı Almina Tude Uygun için mevlid-i şerif okunacağını duyurdu. Uygun, destek verenlere teşekkür etti.

Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden kızı Almina Tude Uygun için 30 Nisan Çarşamba günü mevlid-i şerif okunacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uygun, kızının vefatı sonrası kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Uygun, 30 Nisan Çarşamba günü Ataşehir'deki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfında (MAREV) mevlid-i şerif okunacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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