Bülent Uygun'un Vefat Eden Kızı İçin Mevlid-i Şerif Okunacak
Teknik direktör Bülent Uygun, vefat eden kızı Almina Tude Uygun için mevlid-i şerif okunacağını duyurdu. Uygun, destek verenlere teşekkür etti.
Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden kızı Almina Tude Uygun için 30 Nisan Çarşamba günü mevlid-i şerif okunacak.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uygun, kızının vefatı sonrası kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Uygun, 30 Nisan Çarşamba günü Ataşehir'deki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfında (MAREV) mevlid-i şerif okunacağını bildirdi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor