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Bülent Uygun'un gencecik kızı ölümle pençeleşiyor

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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı. Uygun'un kızının tedavisi devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BÜLENT UYGUN İZİN ALIP YANINA GİTTİ

Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Sivasspor'dan konuyla ilgili, "Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un şeker komasına giren kızı Almina Tude Uygun, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Almina Tude Uygun'a acil şifalar diliyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bülent Uygun'un gencecik kızı ölümle pençeleşiyor

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Spor Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Ucan:

ALLAH ACİL ŞİFA VERSİN İNŞAALLAH. ALLAHIM HİÇ KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN..

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