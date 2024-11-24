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Bülent Uygun: Maçın Hakkı Beraberlikti

Bülent Uygun: Maçın Hakkı Beraberlikti
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maç sonrasında iki takımın mücadele ettiğini belirterek birlikte tebrik etti. Saha şartlarını eleştiren Uygun, kaçırdıkları pozisyonlara da dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, iki takımı da tebrik etti.

Saha şartlarının çok ağırlık olduğunu vurgulayan Uygun, "Zaten saha zemininde belli problemler vardı, bir de kar, iki takımın da istediği futbolu oynamasını engelledi." dedi.

Maçta kaçırdıkları gol pozisyonlarına dikkati çeken Uygun, "Karşı karşıya da kaçırdık. Pozisyonlara girdik rakibe de 1-2 pozisyon verdik. Maçın hakkı ne diye soracak olursanız gerçekten baktığınızda beraberlik diyebiliriz. Kazanabilirdik de futbolcularımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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