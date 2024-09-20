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Bülent Uygun'dan Gaziler Günü'ne Özel Mesaj

Bülent Uygun'dan Gaziler Günü'ne Özel Mesaj
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle videolu bir mesaj yayımladı. Uygun, yardımcı antrenör Gazi Osman Çakmak ile birlikte asker selamı vererek, gazilerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Mesajında, 'Gaziler vurulduğunda değil, unutulduğunda şehit olur' diyerek, tüm gazilerin gününü kutladı.

- Bülent Uygun'dan asker selamlı 'Gaziler Günü' mesajı

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziler Günü nedeniyle videolu mesaj yayımladı. Yardımcı Antrenör Gazi Osman Çakmak ile birlikte asker selamı veren Uygun, "Gaziler vurulduğunda değil, unutulduğunda şehit olur" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle video mesaj yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Gaziler Günü'nü kutlayan Uygun, terör gazisi yardımcı antrenör Osman Çakmak ile birlikte asker selamı verdi.

Uygun mesajında, "19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun. Gaziler vurulduğunda değil, unutulduğunda şehit olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm gazilerimizin gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımla onları selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor

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