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Bölükbaşı: Oyuncularımın Karakteri Galibiyeti Getirdi

Bölükbaşı: Oyuncularımın Karakteri Galibiyeti Getirdi
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Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Antalyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından oyuncularının ortaya koyduğu mücadele ve karakterden dolayı mutlu olduğunu belirtti. İlk yarıda istenilen oyunun sergilenmediğini, ikinci yarıda ise daha iyi bir performansla işlerin kolaylaştığını ifade etti.

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Antalyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sarıyer, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı açıklamalarda bulundu. Oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Bölükbaşı, "Maçla ilgili söyleyeceğim tek şey oyuncuların ortaya koymuş olduğu karakter. İlk yarıda başka bir oyun vardı. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Geçen haftanın telafisini bu maçta yapmak zorundaydık. Geçen hafta iyi bir oyun, istek ve arzu vardı. Bu hafta ilk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Daha sonra işimiz kolaylaştı. O anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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