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Bülent Bölükbaşı: 'Bir oyuncu çok oyuncu oldu'

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Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Gençlerbirliği karşısında yaşadıkları mağlubiyet sonrası, kırmızı kartın maçın kaderini değiştirdiğini belirtti ve rakip takıma şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Bazen bir oyuncu çok oyuncu. Gençlerbirliği gibi bir takıma karşı bir oyuncu eksik olunca, bir oyuncu çok oyuncu oluyor işte" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bizim için kabul etmekte zorlandığımız bir maç. Kaybı kabul etmekte zorlandığım bir maç. Kırmızı karta kadar oynayan, galibiyeti isteyen bir takımdık ama kırmızı takımdan sonra her şey değişti. Bazen bir oyuncu çok oyuncu. Gençlerbirliği gibi bir takıma karşı bir oyuncu eksik olunca, bir oyuncu çok oyuncu oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Şampiyonluk yolunda Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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