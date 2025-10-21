Haberler

Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Masa Tenisi Takımı Denizli Şampiyonu Oldu

Denizli'de gerçekleştirilen 3. Kamu Spor Oyunları'nda Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü masa tenisi takımı, erkekler kategorisinde şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Takıma madalyalarını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun takdim etti.

Denizli'de 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı masa tenisi turnuvasında şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3. Kamu Spor Oyunlarında Buldan'ı temsil eden Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü masa tenisi takımı erkekler kategorisinde Denizli şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Alper Çetinel, Bora Sezen, Münir Bağcı ve Şenol Hamamcıoğlu'nun yer aldığı takıma şampiyonluk madalyaları Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından takdim edildi. Ödül törenine Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Öztepe'de katılarak sevinçlerine ortak oldu. Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü masa tenisi takımı 2-7 Kasım 2025 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek bölge finallerine katılarak Denizli'yi temsil edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
