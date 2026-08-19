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Bulanık'ta Yaz Spor Okulları Voleybol Antrenmanları Sürüyor

Bulanık'ta Yaz Spor Okulları Voleybol Antrenmanları Sürüyor
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Muş'un Bulanık ilçesinde Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen voleybol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde genç sporcuların yoğun katılımıyla devam ediyor. Çalışmalarda teknik, taktik ve fiziksel gelişim odaklı çalışmalar yapılıyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen voleybol antrenmanları, genç sporcuların yoğun ilgisiyle sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında Bulanık'ta düzenlenen voleybol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde sporcuların yoğun katılımıyla devam ediyor. Bulanık Spor Salonu'nda düzenlenen antrenmanlarda teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra sporcuların fiziksel gelişimlerine yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen çalışmalarla çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi, boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve voleybola olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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