Bulanık'ta &quot;Gençlik Koşusu&quot; düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulanık'ta "Gençlik Koşusu" düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bulanık'ta 'Gençlik Koşusu' düzenlendi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Gençlik Koşusu" düzenlendi.

BULANIK, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Gençlik Koşusu" düzenlendi.

150 öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayıp belediye binası önünde son bulan yarışmada, sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları; İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel tarafından verildi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Koşusu, gençlik, Bulanık, Muş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title