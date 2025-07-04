Bulanık Kaymakamı Spor Merkezlerinde İncelemelerde Bulundu

Bulanık Kaymakamı Spor Merkezlerinde İncelemelerde Bulundu
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçeye kazandırılan modern spor tesislerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve gençlerin spor yapabilmesi için bu tesislerin önemine vurgu yaptı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçede yapımı devam eden spor merkezlerini ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç ile birlikte, yapımı devam eden ilçe stadyumu, kapalı spor salonu ve gençlik merkezinde incelemelerde bulundu. Gençlerin modern ve güvenli bir ortamda spor yapabilmesi için Bulanık İlçe Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Koşansu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik merkezi, kapalı spor salonu, ilçe stadyumu ve yüzme havuzu gibi yatırımları yerinde inceleyen Kaymakam Koşansu, Bulanık'a kazandırılan bu modern tesislerin gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Kaymakam Koşansu,"Eksikliklerimizi hızlıca gidererek tüm tesislerimizi gençlerimizin ve Bulanıklı hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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