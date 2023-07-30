Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 3. kez gerçekleştirilen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı için sembolik start verildi. Buharkent Tırmanma Yarışı, 5 kategoride 45 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana ev sahipliği yapacak.

- Buharkent Tırmanma Yarışı'nın sembolik startı verildi

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 3. kez gerçekleştirilen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı için sembolik start verildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı bugün gerçekleştirilecek. Icrypex ana sponsorluğu ve Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Buharkent Tırmanma Yarışı, 5 kategoride 45 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana ev sahipliği yapacak.

Buharkent Belediyesi önünde dün gerçekleştirilen sembolik startla başlatılan yarışta pilotlar, bugün saat 11.00'de Kayaburnu-Ericek yol ayrımından start alarak, Muratdağı GES Santrali'nde finişi görecek. 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak yarışın ödül töreni saat 15.30'da Buharkent Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.

"Yarış tutkunu herkesi bekliyoruz"

Türkiye'deki ünlü pilotların kupa için mücadele edeceği müthiş heyecana ortak olmak için tüm yarışseverleri ilçeye davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Icrypex ana sponsorluğun desteğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. yarışını gerçekleştiriyoruz. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 2023 Buharkent Tırmanma Yarışı, belediyemizin de desteğiyle ilçemizde 3. kez gerçekleşecek. Otomobil sporları tutkunları ve adrenalini seven herkes, unutulmaz bir yarış deneyimi yaşamak için bu fırsatı mutlaka kaçırmasın. Bu şampiyonada yer alan tüm sürücü ve ekiplere, kazasız belasız bir yarış diliyorum" dedi.

Buharkent Kaymakam Vekili Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen sembolik start törenine AK Parti Aydın Milletvekilleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, il ve ilçe protokol üyeleri, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, EOSK Başkanı Özer Yüce, yarışseverler ve vatandaşlar katıldı.