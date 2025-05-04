Bugünkü Spor Müsabakaları Programı

Bugünkü Spor Müsabakaları Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16.00'da başlayacak voleybol, süper lig, 1. lig, kadın futbol ligi, bisiklet, atletizm ve basketbol karşılaşmalarının detayları.

VOLEYBOL / CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

16.00 Vero Volley - VakıfBank

19.00 Conegliano - Scandicci

SÜPER LİG

16.00 Samsunspor-Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

19.00 Adana Demirspor-Göztepe

1. LİG

Maçların tamamı 16.00'da başlayacak

Çorum FK-Şanlıurfaspor

Erzurumspor FK-Ümraniyespor

Keçiörengücü-MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor-İstanbulspor

Pendikspor-Fatih Karagümrük

Manisa FK-Bandırmaspor

Gençlerbirliği-Sakaryaspor

Iğdır FK-Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor

Boluspor-Yeni Malatyaspor

KADIN FUTBOL LİGİ

14.00 ABB FOMGET - Galatasaray

14.00 ALG - Fenerbahçe

BİSİKLET

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı Çeşme-İzmir arasında koşulacak

ATLETİZM

Çeşme Maratonu'nda 29 ülkeden 2606 sporcu koşacak

BASKETBOL

18.00 Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.