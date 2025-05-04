Bugünkü Spor Müsabakaları Programı
16.00'da başlayacak voleybol, süper lig, 1. lig, kadın futbol ligi, bisiklet, atletizm ve basketbol karşılaşmalarının detayları.
VOLEYBOL / CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ
16.00 Vero Volley - VakıfBank
19.00 Conegliano - Scandicci
SÜPER LİG
16.00 Samsunspor-Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
19.00 Adana Demirspor-Göztepe
1. LİG
Maçların tamamı 16.00'da başlayacak
Çorum FK-Şanlıurfaspor
Erzurumspor FK-Ümraniyespor
Keçiörengücü-MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor-İstanbulspor
Pendikspor-Fatih Karagümrük
Manisa FK-Bandırmaspor
Gençlerbirliği-Sakaryaspor
Iğdır FK-Kocaelispor
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor
Boluspor-Yeni Malatyaspor
KADIN FUTBOL LİGİ
14.00 ABB FOMGET - Galatasaray
14.00 ALG - Fenerbahçe
BİSİKLET
60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı Çeşme-İzmir arasında koşulacak
ATLETİZM
Çeşme Maratonu'nda 29 ülkeden 2606 sporcu koşacak
BASKETBOL
18.00 Darüşşafaka Lassa-Semt77 Yalovaspor