Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
7 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden futbolseverlerle buluşuyor. Grup aşamasında kaderi belirleyecek karşılaşmaların oynanacağı gecede, Avrupa'nın en güçlü takımları sahada zafer mücadelesi verecek. Devler arenasında rekabetin giderek kızıştığı bu haftada, gözler hem sahadaki mücadelelere hem de puan durumundaki dengelere çevrildi. Peki, bugün hangi maçlar var? 7 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

7 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni yaşanacak. Grup aşamasında kader niteliği taşıyan maçlarda, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sahneye çıkıyor. Üst tura kalmak için büyük mücadelelerin verileceği bu gecede, sahadaki rekabet kadar yıldız futbolcuların performansları da merak konusu. Avrupa futbolunun nabzını tutacak karşılaşmaların ayrıntıları haberin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR – 7 KASIM 2025

  • 14:30 – beIN Connect: Sarıyer SK - Vanspor ( Futbol )
  • 14:30 – TRT Spor : Sarıyer - Vanspor ( Futbol )
  • 17:00 – TRT Spor : Bodrum FK - İstanbulspor ( Futbol )
  • 17:00 – beIN Connect: Bodrum FK - İstanbulspor ( Futbol )
  • 20:00 – beIN Sports 1: Gençlerbirliği - Rams Başakşehir ( Futbol )
  • 20:30 – TRT Spor : Al Najma - Al Hilal ( Futbol )
  • 20:30 – S Sport Plus: Dinamo Dresten - Nürnberg ( Futbol )
  • 20:30 – S Sport Plus: Al Najma - Al Hilal ( Futbol )
  • 22:30 – S Sport Plus: Werder Bremen - Wolfsburg ( Futbol )
  • 22:45 – beIN Connect: Paris FC - Rennes ( Futbol )
  • 22:45 – S Sport Plus: Pisa - Cremonese ( Futbol )
  • 23:00 – S Sport Plus: Elche - Real Sociedad ( Futbol )

DİĞER YAYINLAR – 7 KASIM 2025

  • 07:00 – TRT Spor : Portekiz Ligi Özetler
  • 07:30 – TRT Spor : La Liga Özetler
  • 08:00 – A Spor : Sabah Sporu
  • 10:15 – TRT Spor : Trendyol Süper Lig Goller
  • 10:25 – TRT Spor : Spor Bülteni
  • 10:30 – BeIN Haber: beIN Sabah
  • 11:00 – A Spor: Spor Ajansı
  • 11:00 – TRT Spor: Spor Manşet
  • 12:30 – TRT Spor: Deplasman Lezzetleri
  • 13:00 – BeIN Haber: beIN Gün Ortası
  • 13:00 – TRT Spor: Spor Stüdyosu
  • 14:00 – A Spor: Gün Ortası
  • 15:00 – A Spor: Spor Gündemi
  • 16:30 – TRT Spor: Dijital Gündem
  • 18:00 – A Spor: Ana Haber
  • 18:00 – BeIN Haber: beIN Ana Haber
  • 19:00 – TRT Spor: Taktik Analiz
  • 20:00 – A Spor: Avrupa'da Türk Takımları
  • 21:00 – A Spor: Futbol Meydanı
  • 22:30 – TRT Spor: Gündem Futbol
  • 23:00 – A Spor: Son Sayfa
Sahra Arslan
Haberler.com / Spor
Haberler.com
