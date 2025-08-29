Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
29 Ağustos Cuma, futbolseverler için dopdolu bir gün olacak. Yerel liglerden Avrupa'nın en önemli karşılaşmalarına kadar birçok heyecan verici maç izleyicilerle buluşacak. Futbol tutkunları, bu zengin programda unutulmaz anlar yaşamaya hazırlanıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

29 Ağustos Cuma akşamı, Avrupa futbol sahalarında büyük bir heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için tüm güçleriyle mücadele edecek. Hızlı tempolu ve çekişmeli maçlar, coşkulu taraftarlarla birleşerek futbolseverlere unutulmaz anlar sunacak. Avrupa futbolundaki bu kritik karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor!

CANLI YAYINLAR

  • Van Spor - Bandırmaspor19:00 | TRT Spor
  • Cremonese - Sassuolo19:30 | S Sport 2
  • Hertha Berlin - Elversberg19:30 | S Sport Plus
  • Van Spor - Bandırmaspor (Tekrar)20:00 | TRT Spor
  • Elche - Levante20:30 | S Sport
  • Transfer Raporu (Takım Yok)21:00 | A Spor
  • Al Taawon - Al Nassr21:00 | S Sport Plus
  • Sarıyer - Erzurumspor FK21:30 | TRT Spor
  • Göztepe - Konyaspor21:30 | BeIN Sports 1
  • Hamburg - St. Pauli21:30 | S Sport Plus
  • Lecce - Milan21:30 | S Sport 2
  • Valencia - Getafe22:30 | S Sport

DİĞER YAYINLAR

  • Trendyol 1.Lig Özetler (Özetler, Takım Yok)07:00 | TRT Spor
  • Konferans Ligi Play Off Rövanş Turu Özetler (Özetler, Takım Yok)07:15 | TRT Spor
  • UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Rövanş Turu Özetler (Özetler, Takım Yok)07:30 | TRT Spor
  • Trendyol Süper Lig Özetler (Özetler, Takım Yok)07:45 | TRT Spor
  • İlk Baskı (Program, Takım Yok)08:00 | TRT Spor
  • Trendyol 1.Lig Goller (Özetler, Takım Yok)10:15 | TRT Spor
  • Trendyol Süper Lig Goller (Özetler, Takım Yok)10:20 | TRT Spor
  • İspanya LALIGA (Lig, Takım Yok)13:30 | S Sport
  • Hollanda Ligi Geniş Özetler (Lig, Takım Yok)16:00 | S Sport
  • 2. Bundesliga Geniş Özetler (Lig, Takım Yok)18:00 | S Sport
  • İspanya LALIGA Özetler (Lig, Takım Yok)20:00 | S Sport
Haberler.com / Sahra Arslan - Spor
500
