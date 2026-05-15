Avrupa Şampiyonu ve ikincisine coşkulu karşılama

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 'Şampiyonluk' ve 'İkincilik' derecesi ile dönerek büyük başarıya imza atan Neslihan Kibar ve Leyla Dulda coşkuyla karşılandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda U15 kategorisinde Neslihan Kibar Avrupa Şampiyonu olurken, Leyla Dulda ise Avrupa ikincisi oldu. Neslihan Kibar ve Leyla Dulda, Kayseri'ye gelişlerinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Neslihan Kibar ve Leyla Dulda'nın elde etmiş olduğu başarıdan dolayı memnuniyetini dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Bilek Güreşi adına mutlu bir günü yaşıyoruz. Neslihan Kibar ve Leyla Dulda gibi sporcularımız hedef koyarak çalışmalarına devam ediyor ve bunun neticesinde de başarılar kaçınılmaz oluyor. Bizler de bu başarılarla çok mutlu oluyoruz. Ben buradan sporcumuzu antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. ERVA Spor Okullarının ne kadar büyük bir proje olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi. - KAYSERİ

