Babasını kaybeden Bucasporlu Berke'ye taraftar morali

Bucaspor 1928, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında son sıraya düşerken genç futbolcu Berke Örer, babasını kaybettikten sadece 4 gün sonra sahaya çıktı. Taraftarlar, Berke'ye destek için pankartlar açtı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında son sırada yer alan Bucaspor 1928, evinde 24Erzincanspor'a 4-0 yenilerek bitime 7 hafta kala kurtuluş şansını iyice azaltırken taraftarlar hafta içinde babasını kaybeden genç futbolcu Berke Örer'i yalnız bırakmadı. İzmir'de geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden taksici Deniz Örer'in Bucaspor 1928'de forma giyen 19 yaşındaki oğlu Berke Örer, yaşadığı acıya rağmen babasını toprağa verdikten 4 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Berke, müsabakanın 77'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bucasporlu taraftarlar genç futbolcuya maç öncesi, "Deniz baba düştü ekmek kavgasında, Berke yalnız değil Bucafanclub arkasında" pankartıyla destek verdi. Berke, maç öncesi pankartın önünde annesi ve taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Babası vefat ettiğinde 10 Mart Salı günü takımının İskenderunspor deplasmanı için İskenderun'da kampta olan Berke, acı haberin üzerine maç öncesi İzmir'e dönmüştü.

