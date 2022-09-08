Bucaspor'da 5 ayrılık Spor Haberleri Bucaspor 1928, 5 futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Bucaspor 1928, 5 futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, transferin son gününde kadro yükünü azalttı. Sarı-lacivertli ekip; Metin Yüksel, Özcan Sertgöz, Sabahattin Destici, Berkay Ertürk ve Turan Ali Demirci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. İzmir temsilcisi, ayrılan futbolculara kariyerlerinde başarılar diledi. Öte yandan Bucaspor 1928, Ercan Şirin ve Yusuf Yıldırım'ı Yeni Mersin İdman Yurdu'na, Mustafa Hüseyin Seyhan'ı ise Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiraladı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ali Demirci Bucaspor Spor Haberler

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