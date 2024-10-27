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Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu Geçerek Zirveye Yükseliyor

Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu Geçerek Zirveye Yükseliyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu son dakikada kaydedilen bir golle mağlup ederek, puanını 20'ye yükseltti ve zirveye yaklaşmayı başardı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, son saniyedeki galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti ve liderliğe yükselebileceklerine inandığını belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 90+5'inci dakikada Barış'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, 20 puana yükselerek zirveye çok yaklaştı. Lider Menemen FK'nın kaybettiği haftada kazanan sarı-lacivertliler 4'üncü sırada yer alırken, zirve ile arasındaki farkı 2 puana indirdi.

Bucaspor 1928, evindeki son 4 maçı da kayıpsız geçmeyi başardı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu son saniyede gelen galibiyetin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Son ana kadar maçı bırakmadık. Zirve yarışında iddiamızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki en kısa sürede liderliğe yükseleceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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