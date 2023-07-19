Bucaspor 1928, Ufuk Kahraman ile anlaşmaya yakın

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Uzun yıllar Altınordu'nun teknik ekibinde çalışan Ufuk Kahraman'ı listesine aldı ve Kahraman'ın teklife olumlu baktığı belirtildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdıktan sonra önce Yalçın Koşukavak'la temasa geçen sarı-lacivertliler Ufuk Kahraman'ı da listesine aldı. Uzun yıllar Altınordu'nun teknik ekibinden çalışan ve geçen sezonun ilk yarısında teknik direktörlük görevini de üstlenen genç çalıştırıcının Bucaspor 1928'in teklifine olumlu baktığı kaydedildi.