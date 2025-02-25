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Bucaspor 1928, Tuna Üzümcü ile Yollarını Ayırdı

Bucaspor 1928, Tuna Üzümcü ile Yollarını Ayırdı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, teknik direktör Tuna Üzümcü ile karşılıklı olarak yollarını ayırırken, yeni teknik direktör arayışına başladı. Ekip, Play-off hedefine ulaşmak için hızlı bir şekilde takımı tanıyan bir teknik adam arıyor.

Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran Bucaspor 1928'in yeni teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de dün öğle saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı ve teknik direktör Tuna Üzümcü ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan toplayan Üzümcü'nün yönetim ile fikir ayrılıkları yaşadığı ifade edildi. Bu süreçten sonra arayışa geçen İzmir ekibinin yeni teknik adamı bulması konusunda aceleci bir karar vermek istediği öğrenildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin Play-off hedefine ulaşmak için ligi iyi bilen ve takımı tanıyan bir teknik adamla anlaşmak istediği ve listelerinde çok sayıda teknik adamın olduğu bildirildi. Bucaspor 1928'in yeni teknik direktörünün 3-4 gün içinde belli olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 35 puanla Play-off hattının 5 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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