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Bucaspor 1928, Somaspor'u Deplasmanda Yenerek 7 Puanla İlerliyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, transfer yasağına rağmen Somaspor'u 1-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını ve hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı bulunmasına rağmen geçen sezondan kalan tecrübeli kadrosuyla sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928, deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek yoluna devam etti. İki deplasman maçını da kazanan sarı-lacivertliler 7 puana ulaştı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Balcıoğlu, "Somaspor deplasmanı zorlu geçecekti. Ona göre hazırlandık ve istediğimizi aldık. Şu an iyi durumdayız. Ancak daha da iyi seviyeye geleceğimize inanıyoruz. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmaları kazanmak önemli. İç sahada da galibiyet serisi yakalamalıyız. Hedefimiz her zaman üst sıralar olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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