Bucaspor 1928 evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'a mağlup oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında son sırada yer alan Bucaspor 1928 üst üste dördüncü mağlubiyetini evinde Play-Off yarışındaki Sincan Belediyesi Ankaraspor'a 4-2 yenilerek aldı. Yeni Buca Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takımın gollerini 24'üncü dakikada Muhammed Demirci ve ikincisi penaltıdan 26, 64 ve 90'ıncı dakikalarda Serkan Köse attı. Sarı-lacivertlilerin golleri ise 54 ve 71'inci dakikalarda Mecit Deniz'den geldi. Ligde son 10 maçın 9'unu kaybeden Bucaspor bu skorla 12 puanla en alt sıradan kurtulamadı. Ankara ekibi ise puanını 42'ye çıkardı.

