Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor ile Mücadele Edecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalan Bucaspor 1928, yarın sahasında Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Bucaspor Teknik Direktörü Evrensel Heper ilk galibiyetlerini taraftarın desteği ile almak istediklerini belirterek, "İyi hazırlandık. Zor bir takımla oynayacağız, kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Buca ekibi transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edememişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor