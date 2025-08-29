Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor ile Mücadele Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Evrensel Heper, taraftar desteğiyle ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalan Bucaspor 1928, yarın sahasında Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Bucaspor Teknik Direktörü Evrensel Heper ilk galibiyetlerini taraftarın desteği ile almak istediklerini belirterek, "İyi hazırlandık. Zor bir takımla oynayacağız, kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Buca ekibi transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edememişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.