Bucaspor 1928'de Özcan Sert korkuttu
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, İnegölspor'a 4-0 yenilerek kümede kalma şansını zora soktu. Maç sonrası trafik kazası geçiren teknik direktör Özcan Sert, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı ve takımın geleceği için umutlu konuştu.
Takımın durumunu da değerlendiren Sert, "Zor zamanında Bucaspor adının büyüklüğünü bilerek ve büyük taraftarını mutlu etmek için buraya geldik. Onları mutlu edemediğimiz her gün için kendilerinden özür dilerim. Neredeyse tamamı geçen sezon U19 oynayan, 26 maçta 13 puan alan, son 11 maçında 4 puanı olan bir takımı kısa bir periyotta ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyor olsak da 2 maç itibarıyla başarılı olamadık. Bu çocuklar bu kulübün geçmişi, bugünü ve daha önemlisi yarınlarıdır, yarınlarda başarmak için bu çocuklara sahip çıkalım. Eminim onlar da kalan maçlarda çok daha iyi performanslar göstereceklerdir. Bugün ve bundan sonra olacak tüm mağlubiyetlerde hocaları olarak tüm sorumluluk bana aittir" dedi.