Bucaspor 1928, Muğlaspor'u Ağırlayacak
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sıkıntılı bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, yarın Muğlaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma, Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Bucaspor, moral bulmak için bu maçı kazanmak istiyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer yasağı nedeniyle sezona sıkıntılı başlayan ve 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak düşme hattında yer alan Bucaspor 1928 yarın evinde ligin yeni ekiplerinden Muğlaspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Eren Gökmen yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları kapalı tribün 150, misafir tribün 190, VIP tribünü 200 TL olarak belirlendi. Ligde 1 puanla 17'nci basamakta yer alan İzmir temsilcisi, 2 maçta 2 puan toplayan 13'üncü sıradaki Muğla temsilcisini yenerek moral bulmak istiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor