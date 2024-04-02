Bucaspor 1928, liderlik mücadelesi için Kırklarelispor'a konuk olacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın Kırklarelispor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 33. hafta mücadelesinde yarın Kırklarelispor'a konuk olacak. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip Bucaspor 1928, 63 puanla ligde 2. sırada yer alırken, ev sahibi Kırklarelispor ise 37 puanla 11. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan istediği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, Kırklarelispor ise İzmir ekibini mağlup ederek orta sıralardan üst sıralara doğru yükselmeyi istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Bucaspor 1928 evinde 2-0 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR