Bucaspor 1928, Küme Düşme Potasından Kurtulmak İçin Mücadele Ediyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Bucaspor 1928, son iki maçında aldığı galibiyetlerle umutlarını artırdı. Teknik direktör Tolga Doğantez, devre arasına düşme potasının üzerinde girmeyi hedeflediklerini açıkladı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme potasından kurtulma savaşı veren Bucaspor 1928 son maçlarda adeta şaha kalktı. Bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ertelenen lige müthiş dönüş yapan Bucaspor, önce evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yendi, ardından Elazığspor deplasmanından da 1-0 galip ayrılarak ilk kez 2'de 2 yaptı.
İlk 11 haftada hiç kazanamayan, son 2 maçta aldığı 2 galibiyetle 9 puana ulaşan Bucaspor 1928, sonunculuktan 16'ncı sıraya yükseldi. Henüz düşme hattından çıkamayan İzmir ekibi çıkışa geçerek taraftarını umutlandırdı. Teknik direktör Tolga Doğantez kurtuluş hattıyla aralarında 2 puan fark kaldığını belirterek, "Devre arasına düşme potasının üzerinde girmeyi hedefliyoruz" dedi. Bucaspor 1928, bu hafta evinde Ankaragücü ile oynayacak.