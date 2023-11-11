Bucaspor 1928, Kırşehir FK'ya konuk olacak

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 13. hafta mücadelesinde Kırşehir FK'ya konuk olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 13. hafta mücadelesinde Kırşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Kırşehir Ahi Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde konuk ekip Bucaspor 1928, 22 puanla ligde 4. sırada yer alırken ev sahibi ekip Kırşehir FK ise 8 puanla 17. basamakta bulunuyor. İki takımında mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşmada İzmir ekibi, bu müsabakayı kazanıp zirve iddiasını güçlendirmek isterken Kırşehir FK ise düşme hattından kurtulmak için 3 puan almayı hedefliyor.

Karşılaşmayı Manisa bölgesinden Yunus Emre Çakar yönetecek. Çakar'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Akyüz ile Ferhat Çalar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammed Taha Onat olacak.

Öte yandan Bucaspor 1928, ligde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik alarak bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR