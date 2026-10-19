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Bucaspor 1928, Kepezspor'u 3-1 yenerek 4 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928, deplasmanda Kepezspor'u 3-1 yenerek 4 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. İzmir ekibi bu galibiyetle rahat nefes alırken, 8'inci haftada evinde Eskişehir Anadolu FK ile karşılaşacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kepezspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Bucaspor 1928 üzerindeki kara bulutları dağıttı. Son olarak 2'nci haftada evinde 1922 Akşehirspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler ardından oynadığı 4 maçı da kaybetti. Sırasıyla Etimesgutspor (D), Altay, Bursa Yıldırım (D) ve Gaziemirspor'a yenilip düşme hattına yatlaşan İzmir ekibi, Kepezspor galibiyetiyle rahat nefes almış oldu.

Bucaspor 1928, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 8'nci hafta maçında evinde Eskişehir Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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