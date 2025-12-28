Karacabey Belediyespor: 1-4

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ilk yarının son haftasında evinde Karacabey Belediyespor'a 4-1 yenildi. Maçın 7'nci dakikasında Burak'ın golüyle Bucaspor 1928, 1-0 öne geçti. Konuk Karacabey Belediyespor 12'nci dakikada Sedat'ın ayağından beraberlik golünü attı: 1-1. Karacabey Belediyespor, dakikalar 32'yi gösterdiğinde Nezir'le 2-1'lik üstünlüğü buldu ve devreyi bu skorla galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Karacabey Belediyespor, 50'inci dakikada İbrahim Can ile golleri üçledi: 1-3. Maçta, 87'nci dakikada İbrahim Can bir kez daha fileleri sarstı: 1-4. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, 3 puan konuk ekibin oldu. Bucaspor 1928, 9 puanda kalarak devre arasına ateş hattında girdi. Karacabey Belediyespor puanını 18'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor