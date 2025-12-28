Haberler

Karacabey Belediyespor: 1-4

Bucaspor 1928, 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattında, Karacabey Belediyespor'a 4-1 yenilerek puanını 9'da bıraktı. Maçta öne geçen Bucaspor, konuk ekibin golleriyle maçı kaybetti ve devre arası öncesinde zor bir duruma düştü.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ilk yarının son haftasında evinde Karacabey Belediyespor'a 4-1 yenildi. Maçın 7'nci dakikasında Burak'ın golüyle Bucaspor 1928, 1-0 öne geçti. Konuk Karacabey Belediyespor 12'nci dakikada Sedat'ın ayağından beraberlik golünü attı: 1-1. Karacabey Belediyespor, dakikalar 32'yi gösterdiğinde Nezir'le 2-1'lik üstünlüğü buldu ve devreyi bu skorla galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Karacabey Belediyespor, 50'inci dakikada İbrahim Can ile golleri üçledi: 1-3. Maçta, 87'nci dakikada İbrahim Can bir kez daha fileleri sarstı: 1-4. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, 3 puan konuk ekibin oldu. Bucaspor 1928, 9 puanda kalarak devre arasına ateş hattında girdi. Karacabey Belediyespor puanını 18'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
