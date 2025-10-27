Haberler

Bucaspor 1928'in Müthiş Geri Dönüşü Yetmedi: 4-3

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor 1928, Erbaaspor deplasmanında 3-0 geriden gelerek 3-3'ü yakaladı, ancak 90+9'uncu dakikada yediği golle maçı 4-3 kaybetti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren ve henüz galibiyeti bulunmayan sonuncu sıradaki Bucaspor 1928, Erbaaspor deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atarken 90+9'uncu dakikada adeta kahroldu. Erbaaspor karşısında ilk devreyi 3-0 geride tamamlayan Bucaspor 1928 son 10 dakikaya bu skorla girdi. Önce 81'inci dakikada 20 yaşındaki Buğra'nın penaltı golüyle farkı ikiye indiren Bucaspor 1928, 90+1'inci dakikada yine Buğra ile ikinci golü buldu.

Umutlarını artıran sarı-lacivertliler dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Burak'la beraberliği yakalayıp skoru 3-3 yaptı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Ancak 90+9'uncu dakikada Erbaaspor İbrahim Konuksever'in golüyle Bucaspor 1928'in hayallerini yıktı ve maçı 4-3 kazandı. Erbaaspor deplasmanından eli boş dönen Bucaspor 1928, 2 puanla sonuncu sırada kaldı. Bucaspor 1928 önceki hafta da evinde oynadığı İnegölspor maçında 2 kez geriye düşmesine rağmen pes etmemiş ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak puanı hanesine yazdırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
