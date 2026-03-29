Bucaspor 1928 havlu atıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5-1'lik Seza Çimento Elazığspor mağlubiyeti sonrası Bucaspor 1928, 12 maçtır kazanamıyor ve puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Seza Çimento Elazığspor'a 5-1 kaybeden Bucaspor 1928, puan silme cezasıyla da karşı karşıya geldi. Elazığspor yenilgisiyle kazanamama serisini 12 maça çıkaran 15 puanlı sonuncu sarı-lacivertlilerin kulüp lisansı alamadığı gerekçesiyle 3 puanın da silineceği ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) cezayı puan tablosuna yansıtması durumunda Bucaspor 1928 bitime 5 maç kala 12 puana düşerek havlu atacak. Maddi olarak da zor günler geçiren İzmir temsilcisi kalan 5 maçta Ankaragücü (D), Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Altınordu (D), Batman Petrolspor ve Karacabey Belediyespor'la (D) karşı karşıya gelecek. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen Buca, 5 sezondur 2'nci ligde mücadele ediyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
