Bucaspor 1928 evinde Bigaspor'a 0-3 yenilerek üst üste üçüncü kez kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Bigaspor'a 0-3 yenilerek art arda üçüncü yenilgisini aldı. Bucaspor 8 puanda kalıp düşme potasından çıkamazken Bigaspor, Fatih Deniz, Berk Zerenman ve Uğur Aygören'in golleriyle 26 puana ulaşıp play-off yarışını sürdürdü.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Bucaspor 1928 art arda üçüncü yenilgisini evinde Bigaspor önünde aldı: 0-3.
Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 9'uncu dakikada Fatih Deniz, 52'de Berk Zerenman ile 57'nci dakikada Uğur Aygören'in golleriyle kazandı. Bucaspor 1928 bu sonuçla 8 puanla düşme potasından çıkamazken, Bigaspor ise puanını 26 yaparak play-off yarışını sürdürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı