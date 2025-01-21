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Bucaspor 1928, Erbaaspor’u Mağlup Ederek Galibiyetle Başladı

Bucaspor 1928, Erbaaspor’u Mağlup Ederek Galibiyetle Başladı
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Bucaspor 1928, yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü ile ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Üzümcü, 3-2'lik Erbaaspor galibiyetinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Bucaspor 1928'in yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Erbaaspor'u mağlup ettikleri için mutlu olduğunu dile getirerek, "Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak bizim için oldukça önemli ve tek önceliğimizdi" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, geçtiğimiz günlerde takımın başına Teknik Direktör Tuna Üzümcü'yü getirdi. İzmir ekibi, ligin ikinci yarısına genç çalıştırıcı ile başladı ve 5 maçlık kazanamama serisini Erbaaspor'u 3-2 mağlup ederek sonlandırdı. Böylece sarı-lacivertliler, haftalar sonra galibiyetle tanışmayı başardı. Teknik Direktör Tuna Üzümcü de ilk karşılaşması olan Erbaaspor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu ifade eden Üzümcü, "90 dakika boyunca pes etmeyen, son dakikaya kadar galibiyeti isteyen tüm oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum. Karşılaşma boyunca takımına güvenen ve bir an olsun desteklerini bırakmayan tüm taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyorum. Ligin ikinci yarısı uzun bir maraton. Tüm maçlara aynı konsantre ile hazırlanarak adım adım sabırla hedeflediğimiz tabloya ulaşmak için çalışacağız. Geldiğimiz gün söylediğim gibi bizim en büyük eksikliğimiz sabır. Bunu saha içi ve saha dışında hep birlikte başararak güzel günler yaşayacağımıza olan inancım tam" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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