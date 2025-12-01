Bucaspor 1928, Elazığspor'u Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Bucaspor 1928, hafta sonu oynanan karşılaşmada Elazığspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yükseliş sürüyor. İlk 13 haftada çıktığı 11 maçta galibiyet alamayan; 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, son haftalarda önemli bir çıkış yakaladı. İki hafta önce Adana 01 FK'yı iç sahada 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan İzmir ekibi, bu ivmesini devam ettirmek için hafta boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Hafta sonu Elazığspor'a konuk olan Bucaspor 1928, rakibini tek golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertliler, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Düşme hattının ilk basamağı olan 16. sırada bulunan İzmir ekibi, gelecek hafta iç sahada Ankaragücü'nü mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

İlk kez kalesini gole kapattı

Ligde zor günler geçiren ve son haftalarda çıkışa geçen Bucaspor 1928, ilk 12 maçında kalesini gole kapatmayı başaramamıştı. Bu süreçte tam 28 gol yiyen İzmir ekibi, Elazığspor karşılaşmasıyla adeta yeni bir sayfa açtı. Hafta sonu oynanan maçta kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, 1-0'lık galibiyetle hem önemli bir üç puan aldı hem de savunmadaki performansıyla öne çıktı. Böylece Bucaspor 1928, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlamış oldu. - İZMİR