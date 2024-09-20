Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor'u Ağırlıyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta mücadelesinde yarın Diyarbekir Spor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 4. hafta mücadelesinde yarın Diyarbekir Spor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı ise Isparta bölgesi hakemlerinden Berkan Çetin yönetecek. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, 2 galibiyet 1 beraberlikle yoluna devam ederken, konuk ekibin ise 3 maçta sadece 1 beraberliği bulunuyor. Bucaspor 1928, rakibi karşısında hata yapmayıp haftayı 3 puanla tamamlamayı hedeflerken, Diyabekir Spor ise sarı-lacivertlileri mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.

Öte yandan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, bu sezonki iç sahadaki ilk galibiyeti alabilmek için oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdiği ve ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini futbolcularına söylediği öğrenildi. - İZMİR