Üye Girişi
Haberler

Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor'u Ağırlıyor

Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor'u Ağırlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta mücadelesinde Bucaspor 1928, yarın Diyarbekir Spor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, iç sahada galibiyet arıyor.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta mücadelesinde yarın Diyarbekir Spor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 4. hafta mücadelesinde yarın Diyarbekir Spor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı ise Isparta bölgesi hakemlerinden Berkan Çetin yönetecek. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, 2 galibiyet 1 beraberlikle yoluna devam ederken, konuk ekibin ise 3 maçta sadece 1 beraberliği bulunuyor. Bucaspor 1928, rakibi karşısında hata yapmayıp haftayı 3 puanla tamamlamayı hedeflerken, Diyabekir Spor ise sarı-lacivertlileri mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.

Öte yandan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, bu sezonki iç sahadaki ilk galibiyeti alabilmek için oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdiği ve ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini futbolcularına söylediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Bucaspor 3-sayfa Futbol izmir Spor

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saatİ! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı ne, meslekleri neler? FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON GOLÜ! Ferdi Kadıoğlu Brighton-Wolverhampton maçında ilk golünü kaçıncı dakikada, nasıl attı? KPSS Ön Lisans gardiyanlık puanı nedir? KPSS gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı kaç? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS ön lisans tercihleri nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM tercih kılavuzu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });